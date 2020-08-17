Впервые в истории: Киев отозвал посла из Минска из-за скандала с россиянами

Впервые в истории: Киев отозвал посла из Минска из-за скандала с россиянами
Фото: Dmytro Smolyenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Украина размышляет над перспективами дальнейших отношений с Белоруссией

Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим поедет на родину, чтобы провести консультации по отношениям двух стран. Такое решение принял глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел Украины отметил, что такое происходит впервые в истории двух стран. По его словам, причиной такого шага стали недопустимые действия Минска. 

Теперь, по словам Кулебы, Украина и Белоруссия будут по-новому выстраивать сотрудничество. Как отметил министр, отношения были подорваны тем, что Минск выдал задержанных россиян Москве, а не Киеву, хотя, по его словам, имел правовые основания отправить их на Украину. К тому же, Лукашенко не раз обвинял Незалежную в недружественных шагах. Также Украину беспокоят известия о том, что Россия якобы может помочь Белоруссии решить вопрос с протестами. 

В Белоруссии после выборов президента страны 9 августа начались массовые протесты. Против недовольных результатами голосования, в котором победил действующий глава Александр Лукашенко, силовики применяли резиновые пули, светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы. Однако спустя несколько дней правоохранители перестали силой разгонять протестующих. 

Тем не менее в стране бунтуют сразу несколько предприятий, а Лукашенко уже объявил условие для новых выборов главы государства. 

Полина ИВАНОВА

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