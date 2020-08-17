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Александр Лукашенко пообщался с бастовавшими рабочими. В разговоре глава Белоруссии признался, что утомился от политики. Батька рассказал, что до того, как стать главнокомандующим, управлял сельхозпредприятием. И теперь единственное, чего ему хочется, когда он приезжает в родные края, это "вернуться туда".
"Зачем вы лезете в эту политику вонючую? Поверьте, там – жуть!" – наставляет скандировавших в его сторону призыв "Уходи!" рабочих лидер.
Лукашенко добавил, что он уже "наработался", но переживает за будущее своей страны и народа. Батька уверен, если бы он ушел, люди очень скоро начали бы скандировать такой же призыв следующему президенту.
Глава Белоруссии также рассказал, что оппозиционерам предлагали пересчитать голоса по итогам президентских выборов. Однако тех этот вариант не устроил, так как настроенные против действующего главы республики люди настаивают исключительно на новых выборах.
Видеоролики опубликовала телеведущая Ольга Скабеева в своем телеграм-канале.
Ранее "Утро.ру" делилось мнением экспертов по поводу того, кто бы мог возглавить страну в случае свержения Лукашенко. По словам специалистов, процесс перевыборов занял бы не один месяц.
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