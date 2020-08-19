Норвегия высылает российского дипломата из-за шпионского скандала

Норвегия высылает российского дипломата из-за шпионского скандала
Фото: Hartmut Schmidt/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
В Королевстве заявили, что гражданин РФ совершил действия, которые не совместимы с его статусом

Норвегия решила резко ответить на шпионский скандал с российской разведкой. Страна отправляет на родину дипломата РФ. Об этом сообщило Министерство иностранных дел.

Как передает NRK, в ведомстве отметили, что дипломат работал в торговом отделе посольства России. О высылке уже доложили послу РФ в Королевстве.

"Это происходит потому, что он совершил действия, которые не соответствуют его статусу и роли как дипломата",

– заявили в Министерстве. 

Ранее стало известно, что гражданина Норвегии задержали в Осло. Его подозревают в работе на российскую разведку. Как оказалось, мужчина работал в консалтинговой компании DNV GL, оказывавшей услуги по проекту "Северный поток". В компании же опровергли информацию о том, что их работник мог выдать секретные данные. 

При этом местные СМИ писали, что мужчина мог передавать гостайну российским дипломатам напрямую. 

Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы. Свою вину он отрицает. 

Полина ИВАНОВА

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