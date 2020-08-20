"Это невиданно": Пушков оценил санкции Литвы против Лукашенко

"Это невиданно": Пушков оценил санкции Литвы против Лукашенко
Алексей Пушков. Фото:Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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Политик отметил, что это первый случай мер против президента страны, с которой налажена дипломатическая связь

Внесение президента Белоруссии Александра Лукашенко в список людей, которым запрещен въезд в Литву, демонстрирует, что Вильнюс взял курс на свержение главы Республики. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков.

Ранее глава литовского МИД Линас Линкявичюс заявил, что в ведомстве решили внести 32 человека в "невъездной список", куда вписали и имя президента Белоруссии. По словам сенатора, санкции, направленные лично против лидера государства, с которым налажена дипломатическая связь – событие, не имеющее прецедентов. Такой вариант развития событий может привести к отзыву белорусского посла из Литвы, что в конечном итоге будет означать снижение дипотношений между странами.

Результаты выборов в Белоруссии не были признаны большинством европейских государств. Глава польского МИД Яцек Чапутович призывал ввести санкции против действующей белорусской администрации. Простым гражданам, добавил он, эти меры вреда не причинят, сообщает "Царьград".

"Личные санкции против главы государства, с которым есть дипотношения, это невиданно", – написал Пушков в соцсети.

В своем телеграм-канале сенатор также предположил, что, вполне вероятно, Вильнюс не считает возможной какую-либо реакцию со стороны Минска, поэтому Литва может пойти на такие шаги.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Евросоюз оказать поддержку протестному движению в Белоруссии. Ожидается, что на ближайшем саммите против Минска и конкретно Александра Лукашенко будут приняты новые санкции.

Егор МАЛКОВ

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