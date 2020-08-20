Курс рубля
- Что будет с курсом доллара после катастрофы в Бейруте: эксперты дали прогноз
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Курс евро перевалил за 87 рублей
Решение Евросоюза не признавать выборы в Белоруссии, новые санкции ЕС против Минска и введенный Литвой запрет на въезд Александра Лукашенко в страну – результаты политики главы МИД Белоруссии Владимира Макея. На это указал политолог Армен Гаспарян.
По его мнению, в Минске как будто не замечали ошибок внешнеполитического ведомства Республики, хотя должны были хотя бы удивляться шагам министра иностранных дел в сторону Запада.
"Это же он уверял, что там все хорошо, и с Помпео поручкались, и с Европейским союзом договорились. Ну вот и получили плоды договора", – цитирует Гаспаряна РИА ФАН.
По словам политолога, Москва не раз пыталась предупредить Минск, что тот заключает сделку с дьяволом. Но там не прислушались. Результат очевиден: в Белоруссии беспорядки, а Лукашенко стал персоной нон грата на Западе.
Ранее сенатор Алексей Пушков указал, что, объявив невъездным президента страны, с которой у Литвы установлены дипломатические отношения, Вильнюс открыто продемонстрировал курс на свержение Александра Лукашенко. Это является прямым вмешательством в суверенные дела другого государства.
Накануне президент Белоруссии объявил новый состав кабмина. Макей сохранил пост главы МИД.
Блогер возвращался рейсом из Томска в Москву
Политик отметил, что это первый случай мер против президента страны, с которой налажена дипломатическая связь