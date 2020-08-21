Кандидат в президенты публично повторила требования к власти

Светлана Тихановская записала новое видео. В ролике соперница Александра Лукашенко обратилась к рабочим, назвав их символом новой свободной Белоруссии и призвав продолжать забастовки.

Кандидат в президенты заявила, что люди – это сила, которая меняет страну, которую "он хочет украсть", добавив, что у людей выбор уже отобрали, а некоторых из них изувечили.

Тихановская призвала народ объединиться, потому что для этого как раз пришло время. И поблагодарила людей за то, что те проявили свою силу духа и "запугали диктатуру", которая боится мужества населения. Она именно этим объяснила тот факт, что соотечественники подвергаются угрозам.

Соперница Александра Лукашенко полагает, что забастовки повлияли на диктатуру, которая пытается разобщить людей. По ее мнению, у режима не останется шансов, если народ объединится.

Тихановская отметила, что забастовки – легальное оружие против режима, пишет "ФедералПресс". Она подчеркнула, что будущее страны и следующих поколений зависит от того, как сейчас будет действовать народ.

Кроме того, соперница Лукашенко перечислила требования к власти: прекратить насилие, освободить заключенных и провести новые честные выборы, уточняет телеканал "360". Видео с обращением кандидата в президенты было опубликовано в ютуб-канале ее супруга Сергея Тихановского "Страна для жизни".

Ранее "Утро.ру" писало, что оппозиция Белоруссии не против того, чтобы Лукашенко принял участие в новых выборах.