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Смена власти в Белоруссии не помешает России оставаться главным политическим и экономическим партнером Республики. Об этом заявил на пресс-конференции 21 августа бывший претендент на пост президента РБ Валерий Цепкало.
Он заметил, что сейчас многие СМИ пишут, будто Минск намерен отвернуться от Москвы, и пугают повторением истории с киевским майданом в этом случае. Однако белорусская оппозиция этого не допустит.
"С Россией у нас, безусловно, должны быть прекрасные отношения. У нас нет другого пути", – пояснил Цепкало.
Вместе с тем он отверг возможность размещения российских военных баз на территории Республики. Но не из страха утратить суверенитет Белоруссии, а из уважения к Украине – для нее войска РФ могут представлять угрозу.
И подразделения НАТО у границ РФ – негативный фактор. Поэтому их в Белоруссии не будет и при новой власти, добавил оппозиционер.
"Мы не должны позволить, чтобы войска НАТО хоть каким-то образом могли присутствовать на территории Беларуси", чтобы не создать угрозу России", – убежден Цепкало.
Вступать в Евросоюз Минск тоже не должен, поскольку это грозит "массовым исходом населения". Но Европа – это инвестиции, поэтому сближаться с ней необходимо, прагматично отметил оппозиционер.
В июле ЦИК Белоруссии отказался зарегистрировать Валерия Цепкало в качестве кандидата на пост президента, забраковав собранные им подписи избирателей. Он уехал за границу и заявил, что не вернется в Республику, пока у власти остается Александр Лукашенко. Находясь за рубежом, экс-претендент на высший пост в стране присоединился к белорусской оппозиции и предложил сделать Светлану Тихановскую президентом.
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