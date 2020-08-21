Оппозиция Белоруссии защитит Россию от НАТО

Оппозиция Белоруссии защитит Россию от НАТО
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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Хорошие отношения Москвы и Минска должны сохраниться, призвал Цепкало

Смена власти в Белоруссии не помешает России оставаться главным политическим и экономическим партнером Республики. Об этом заявил на пресс-конференции 21 августа бывший претендент на пост президента РБ Валерий Цепкало.

Он заметил, что сейчас многие СМИ пишут, будто Минск намерен отвернуться от Москвы, и пугают повторением истории с киевским майданом в этом случае. Однако белорусская оппозиция этого не допустит.

"С Россией у нас, безусловно, должны быть прекрасные отношения. У нас нет другого пути", – пояснил Цепкало.

Вместе с тем он отверг возможность размещения российских военных баз на территории Республики. Но не из страха утратить суверенитет Белоруссии, а из уважения к Украине – для нее войска РФ могут представлять угрозу.

И подразделения НАТО у границ РФ – негативный фактор. Поэтому их в Белоруссии не будет и при новой власти, добавил оппозиционер.

"Мы не должны позволить, чтобы войска НАТО хоть каким-то образом могли присутствовать на территории Беларуси", чтобы не создать угрозу России", – убежден Цепкало.

Вступать в Евросоюз Минск тоже не должен, поскольку это грозит "массовым исходом населения".  Но Европа – это инвестиции, поэтому сближаться с ней необходимо, прагматично отметил оппозиционер.

В июле ЦИК Белоруссии отказался зарегистрировать Валерия Цепкало в качестве кандидата на пост президента, забраковав собранные им подписи избирателей. Он уехал за границу и заявил, что не вернется в Республику, пока у власти остается Александр Лукашенко. Находясь за рубежом, экс-претендент на высший пост в стране присоединился к белорусской оппозиции и предложил сделать Светлану Тихановскую президентом.

Николай ВИКТОРОВ

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