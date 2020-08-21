НАТО готовит провокацию против "Северного потока - 2" - эксперт

НАТО готовит провокацию против "Северного потока - 2" - эксперт
Фото: Stephan Schulz/ZB/www.globallookpress.com
Маневры альянса у норвежского побережья связывают с защитой в Арктике

Североатлантический блок стягивает к берегам Норвегии атомные подлодки, другие военные корабли, а также радиолокационные станции. Предполагается, что этот контингент должен попытаться противодействовать мифической "российской угрозе" в Арктике. Однако данная "нездоровая" активность альянса может иметь отношение и к газопроводу "Северный поток – 2".

Возможно, Запад с помощью НАТО готовит какую-либо провокацию против нашей трубы, высказал мнение российский военный эксперт Юрий Кнутов. Он полагает, что усиление боевой мощи у побережья Норвегии является всего лишь хитрым маневром по отработке масштабных военных задач у границ России. Сами же они будут поделены на несколько равных фаз, в которых примут участие по 15 тыс человек, сообщает РИА ФАН.

Кроме того, он обратил внимание на необычную активность самолетов-разведчиков НАТО.

Ранее "Утро.ру" сообщало, что даже американское издание The National Interest написало статью об усилившейся шпионской деятельности натовских летательных аппаратов у рубежей РФ. Российские самолеты чуть ли не каждый день понимаются в небо на перехват иностранцев. Чаще всего ВКС РФ отгоняют разведчиков альянса над водами Балтийского и Черного морей.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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