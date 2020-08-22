Украинскую разведку засмеяли за "спалившегося десятки раз" тайного агента

Украинскую разведку засмеяли за "спалившегося десятки раз" тайного агента
Фото: pixabay.com
Шпион "передавал" данные через затопленную российскую станцию "Мир"

Служба внешней разведки Украины решила снять первый в истории существования своей организации рекламный ролик. На нем украинский агент уходит от погони и с успехом передает добытые данные. Однако для этого он воспользовался "спутником" в котором углядели очертания станции "Мир". 

Агент предстает в роли некого Джеймс Бонда с самой современной аппаратурой, а на подхвате ему служит пышногубая девушка на элитном авто. В жизни парень – лишь неприметный охранник кофейни. За ним приходят подозрительные мужчины с густой бородой и, указывая на пистолет, требуют пустить в помещение. За короткое время агент успевает передать данные – тут на видео и появляется станция "Мир" с пристыкованным к ней "Союзом". Далее начинается погоня, и парень с успехом, ловко перепрыгивая через преграды, сбегает от преследователей. 

Однако у украинцев ролик вызвал чувство стыда за свои спецслужбы. 

"Посмотрев этот "шедевр" остается 1 вопрос – вы действительно себе это так представляете???? НЕ позорьтесь и удалите видео, а лучше меняйте работу и идите поднимать сельское хозяйство. "Агент" на видео "спалился" десятки раз, барменшу оставив наедине с вооруженными бородачами. И "Оскар" за костюмы – верх реализма. Печально", – написали в комментариях к посту. 

Пользователи посчитали, показанная потасовка "просто ржака", а создатели видео попросту "распилили" деньги на во время создания ролика. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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