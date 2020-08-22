Чешские СМИ: Россия может скрыто помогать Лукашенко в борьбе с протестами

Чешские СМИ: Россия может скрыто помогать Лукашенко в борьбе с протестами
Фото: Cezary Kowalski/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Москвы надавила на Лукашенко с выборами, чтобы спровоцировать протесты, считает эксперт

Протесты, развернувшиеся в Белоруссии после выборов президента – невероятно выгодны Владимиру Путину, считает польский эксперт в области безопасности Лукаш Дычка. Долгое время Россия планировала создать в республике свои военные базы, но Лукашенко все откладывал это. Сейчас же у российских военных появилась причина разместиться в Белоруссии – это объяснят угрозой со стороны НАТО. 

У России, считает эксперт, накоплен серьезный опыт в решении вопросов, когда нужно помочь правящей элите. В пример он привел ситуацию в Венесуэле и Сирии. Также он намекнул, что страна будет оказывать такую помощь скрыто и очень осторожно. 

" В Венесуэле россияне научились быть своего рода "интегратором". Их спецслужбы и спецподразделения подключаются к работе еще более или менее функционирующих структур разваливающегося государства (будь то армия или полиция), чтобы постепенно заменить их плохо работающее командование и руководство", – рассказал он чешскому изданию.

Эксперт уверяет, что белорусская армия менее симпатизирует Лукашенко, чем кажется. На деле военные настроены в сторону России – по его словам, многие офицеры закончили российские военные училища. 

Дычка считает, что вся ситуация в Белоруссии развернулась потому, что Кремль спланировал подобное. Москва надавила на Лукашенко с количеством голосов, чтобы спровоцировать протесты и наконец разместить свои военные базы. От действующего президента избавяться, когда тот перестанет слушаться российской власти. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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Охотник за головами
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Да поляк, как тот вор у которого шапка на голове горит.
Валерий Камаев
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Россия за Лукашенко. Армия за Лукашенко.
Переворот не пройдет!
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