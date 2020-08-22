Ответ Путину: бастующие предприятия в Белоруссии закрывают

Ответ Путину: бастующие предприятия в Белоруссии закрывают
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
С тем, кто будет работать, он решил "потом разобраться"

Александр Лукашенко считает, работников бастующих предприятий работать уже не заставишь. Единственный действующий на народ метод – закрыть производство. Он сообщил, что эта мера начнет действовать с понедельника. 

О своих намерениях Лукашенко заявил во время выступления на митинге своих сторонников, передает "Белта". Президент уверяет, что приветствует абсолютно разные настроения в обществе, указывая на протесты в стране в адрес его персоны, но это не касается тех, кто попросту не хочет работать. 

"В Белоруссии нашлись люди, "которые толкают нас в пропасть раздора и бедности", но после уголовного дела "половина разбежалась", – заявил он. 

Провокаторов, как говорит Лукашенко, он "достанет из-под плинтуса". 

Также президент указал, что больше половины случаев, когда задержанные в Белоруссии во время протестов показывали свои синяки – фейк. Однако он не исключил, что милиция "где-то ошиблась" и призвал народ простить правоохранителей. 

Сам Лукашенко прокомментировал в разговоре с RT свое решение. Он вспомнил, что во время разговора Путиным тот у него поинтересовался "Что ты молчишь?". На что белорусский лидер ответил: "Скоро услышишь". 

Ранее Лукашенко во время выступления заявил, что оппозиция угрожает властям расправой. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Украинскую разведку засмеяли за "спалившегося десятки раз" тайного агента

Шпион "передавал" данные через затопленную российскую станцию "Мир"

НАТО готовит провокацию против "Северного потока - 2" - эксперт

Маневры альянса у норвежского побережья связывают с защитой в Арктике

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей