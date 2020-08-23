Телеведущая назвала рекомендации президента Украины "глупостью"

Глава Незалежной Владимир Зеленский дал новое интервью, в котором представил, что бы он сделал на месте своего белорусского коллеги Александра Лукашенко. На совет лидера украинцев едко отреагировала телеведущая Ольга Скабеева.

Зеленский высказал мнение Euronews о том, что Лукашенко стоило бы объявить в ближайшее время новые выборы главы государства, чтобы нормализовать ситуацию в стране и успокоить народ. Президент Украины на месте главы Белоруссии заявил бы, что будет участвовать в голосовании, но позволил бы попробовать свои силы всем желающим. Также Зеленский пригласил бы на выборы международных наблюдателей. По его словам, если бы выиграл не Лукашенко, а кто-то другой, то это было бы справедливо и без крови, а также это событие вошло бы в историю.

Скабееву возмутили слова Зеленского. Она иронично отметила, что президент Украины не смог решить проблемы в своей стране – не закончил войну, не победил коррупцию и не посадил предшественника.

"Зеленский полез раздавать советы Лукашенко. Теперь у соседей дела разруливает. "Советы космического масштаба и космической же глупости",

– добавила Скабеева в телеграм-канале.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа, в которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко. Главная соперница Батьки Светлана Тихановская заявляла, что большинство людей голосовали за нее. После выборов в стране начались протесты и столкновения с правоохранителями. При этом эксперты предрекают Республике глобальные перемены.