СМИ: Ким Чен Ын находится в коме

СМИ: Ким Чен Ын находится в коме
Ким Чен Ын. Фото: Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
По слухам, у главы КНДР критические проблемы со здоровьем

Северокорейский лидер Ким Чен Ын находится в коме, а его решение передать часть властных полномочий своей сестре Ким Ё Чжон лишь подтверждает информацию о тяжелом состоянии главы Республики. Такое заявление сделал экс-помощник руководителя КНДР Ким Дэ Чжуна.

Ранее агентство Ренхап сообщило со ссылкой на данные южнокорейской разведки, что глава государства решил передать часть своих полномочий младшей сестре Ким Ё Чжон, которая занимает должность первого заместителя завотделом ЦК Трудовой партии Северной Кореи. Сейчас на нее возложено управление государством, а также политика Пхеньяна в отношении США и Южной Кореи.

Пока что, утверждает источник, Ким Чен Ын не выбрал себе преемника. Глава Кабмина Ким Док Хун и зампред Госсовета Пак Бон Дю взял на себя управление экономикой страны. Еще два высокопоставленных лица отвечают за оборонную сферу.

По информации The Korea Herald, 20 августа в Сеуле состоялось закрытое собрание внутриразведывательной структуры, на котором законодателей проинформировали о новой системе правления, созданной в Пхеньяне. Однако, отмечает источник, Национальное разведывательное управление не связывает эти изменения со здоровьем Ким Чен Ына. Фотографии лидера, сделанные на протяжении нескольких месяцев, были поддельными, а сам лидер находится в коме. Поэтому на передний план выдвигается его сестра, пишет издание.

На протяжении весны Ким Чен Ын неоднократно пропадал на протяжении недель. Тревожные слухи об очередном исчезновении руководителя республики в мае появились в южнокорейских СМИ.


Егор МАЛКОВ

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