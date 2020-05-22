Северокорейский лидер, возможно, скрывается в своем тайном убежище

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын снова пропал. Тревожные слухи о втором исчезновении руководителя республики появились в южнокорейских СМИ.

Власти заявили, что после того, как Ким Чен Ын не появлялся на публике в течение 21 дня в январе, они пристально следят за передвижениями политика. Так, сейчас его не видели около трех недель после посещения открытия завода 1 мая. Об этом сообщает Yonhap News.

Из поля зрения общественности Ким Чен Ын пропадал совсем недавно – в апреле. По одной из версий, северокорейский лидер перенес тяжелую операцию, другие источники и вовсе говорили о его смерти. Однако впоследствии эту информацию опроверг сам политик своим появлением на публике. Причины своего исчезновения, впрочем, он не комментировал.

Поводов для беспокойства нет и сейчас, считают японские и южнокорейские СМИ. По некоторым данным, в Пхеньян после открытия завода Ким Чен Ын не возвращался и по каким-то причинам остается в курортном комплексе города Вонсан в своем тайном убежище. Об этом пишет The Mainichi Newspapers со ссылкой на собственные дипломатические источники.