Россия отомстила Австрии за изгнание дипломата

Сегодня австрийского посла в Москве вызвали на ковер в МИД РФ

Представителю Вены выразили протест. Напомним, ранее австрийцы потребовали, чтобы наш дипломат покинул страну, и отозвали у него аккредитацию.

В ответ внешнеполитическое ведомство России приняло зеркальные меры.

"Руководствуясь принципом взаимности, в порядке ответной меры "persona non grata" объявлен дипломат посольства Австрийской Республики в Российской Федерации",

говорится в сообщении МИД.

Как ранее писали СМИ, нашего посла в Австрии заподозрили в шпионаже.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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