Россия отомстила Австрии за изгнание дипломата

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Сегодня австрийского посла в Москве вызвали на ковер в МИД РФ

Представителю Вены выразили протест. Напомним, ранее австрийцы потребовали, чтобы наш дипломат покинул страну, и отозвали у него аккредитацию. В ответ внешнеполитическое ведомство России приняло зеркальные меры. "Руководствуясь принципом взаимности, в порядке ответной меры "persona non grata" объявлен дипломат посольства Австрийской Республики в Российской Федерации", – говорится в сообщении МИД.

Как ранее писали СМИ, нашего посла в Австрии заподозрили в шпионаже.