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Представителю Вены выразили протест. Напомним, ранее австрийцы потребовали, чтобы наш дипломат покинул страну, и отозвали у него аккредитацию.
В ответ внешнеполитическое ведомство России приняло зеркальные меры.
"Руководствуясь принципом взаимности, в порядке ответной меры "persona non grata" объявлен дипломат посольства Австрийской Республики в Российской Федерации",
– говорится в сообщении МИД.
Как ранее писали СМИ, нашего посла в Австрии заподозрили в шпионаже.
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