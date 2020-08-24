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Австрия считает, что работа российского дипломата в стране противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях – из-за этого его выгоняют из страны.
Мужчина должен покинуть страну до 1 сентября. Его подозревают в шпионаже. Об этом сообщает местная пресса.
В первые в истории сотрудничества двух стран произошло подобное. Подозревают, что мужчина несколько лет шпионил в одной из высокотехнологичных компаний страны – ему также помогал гражданин Австрии.
Российское посольство в стране выразило возмущение по поводу действий австрийских властей и заявило, что дипломата высылают без оснований.
Ранее российского дипломата выслала Норвегия.
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