Его подозревают в шпионаже

Австрия считает, что работа российского дипломата в стране противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях – из-за этого его выгоняют из страны.

Мужчина должен покинуть страну до 1 сентября. Его подозревают в шпионаже. Об этом сообщает местная пресса.

В первые в истории сотрудничества двух стран произошло подобное. Подозревают, что мужчина несколько лет шпионил в одной из высокотехнологичных компаний страны – ему также помогал гражданин Австрии.

Российское посольство в стране выразило возмущение по поводу действий австрийских властей и заявило, что дипломата высылают без оснований.

Ранее российского дипломата выслала Норвегия.