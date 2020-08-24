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К санкциям Евросоюза против России присоединились шесть стран. С таким заявлением выступила внешнеполитическая служба ЕС.
Поддержали решение Совета Украина, Грузия, Норвегия и Исландия, а также Черногория и Албания. В документе также указано, что Евросоюз положительно относится к этому, передает РИА "Новости".
Напомним, что в июне ЕС в очередной раз продлил антироссийские санкции по Крыму из-за воссоединения с Россией в 2014 году. По мнению экспертов, несмотря на ограничения, польза от полуострова все же оказалась больше.
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