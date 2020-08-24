Санкции связаны с воссоединением РФ с Крымом

К санкциям Евросоюза против России присоединились шесть стран. С таким заявлением выступила внешнеполитическая служба ЕС.

Поддержали решение Совета Украина, Грузия, Норвегия и Исландия, а также Черногория и Албания. В документе также указано, что Евросоюз положительно относится к этому, передает РИА "Новости".

Напомним, что в июне ЕС в очередной раз продлил антироссийские санкции по Крыму из-за воссоединения с Россией в 2014 году. По мнению экспертов, несмотря на ограничения, польза от полуострова все же оказалась больше.