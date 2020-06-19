Страны не нашли общий язык в диалоге о Минских соглашениях

Евросоюз продлил санкции против России. Об этом информирует РИА ФАН.

Отмечается, что режим ограничений был продлен после диалога о Минских соглашениях.

Напомним, что ранее на Украине уже выдвинули версию, почему санкции против нашей страны вступили в силу. По мнению руководителя Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы, во всем виноват референдум, состоявшийся в Крыму в 2014 году. По итогам мероприятия, полуостров стал частью России.