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Евросоюз продлил санкции против России. Об этом информирует РИА ФАН.
Отмечается, что режим ограничений был продлен после диалога о Минских соглашениях.
Напомним, что ранее на Украине уже выдвинули версию, почему санкции против нашей страны вступили в силу. По мнению руководителя Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы, во всем виноват референдум, состоявшийся в Крыму в 2014 году. По итогам мероприятия, полуостров стал частью России.
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