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Владимир Путин раскритиковал деятельность коллекторных агентств и призвал срочно взять ситуацию под контроль. Глава государства обсудил эту проблему с директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым.
О решении президента сообщает РИА "Новости".
"То с чем люди иногда сталкиваются в работе этих организаций коллекторных, всех – и подконтрольных вам, и не подконтрольных – переходит иногда всякие границы", – возмущенно заявил президент.
Недавно главнокомандующий перешел на язык жестов прямо во время совещания. Он на пальцах показал, на что нужно обратить внимание в первую очередь.
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