Президент крайне недоволен тем, как ведут себя приставы с людьми

Владимир Путин раскритиковал деятельность коллекторных агентств и призвал срочно взять ситуацию под контроль. Глава государства обсудил эту проблему с директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым.

О решении президента сообщает РИА "Новости".

"То с чем люди иногда сталкиваются в работе этих организаций коллекторных, всех – и подконтрольных вам, и не подконтрольных – переходит иногда всякие границы", – возмущенно заявил президент.

Недавно главнокомандующий перешел на язык жестов прямо во время совещания. Он на пальцах показал, на что нужно обратить внимание в первую очередь.