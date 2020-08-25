"Переходит все границы": Путин призвал взять коллекторов под контроль

Президент крайне недоволен тем, как ведут себя приставы с людьми

Владимир Путин раскритиковал деятельность коллекторных агентств и призвал срочно взять ситуацию под контроль. Глава государства обсудил эту проблему с директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым.

О решении президента сообщает РИА "Новости". 

"То с чем люди иногда сталкиваются в работе этих организаций коллекторных, всех – и подконтрольных вам, и не подконтрольных – переходит иногда всякие границы", – возмущенно заявил президент. 

Недавно главнокомандующий перешел на язык жестов прямо во время совещания. Он на пальцах показал, на что нужно обратить внимание в первую очередь.

Юлия МИХАЙЛОВА

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