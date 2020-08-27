Саакашвили возвращается на родину

Заведенные в Грузии на экс-президента уголовные дела его не пугают

Михаил Саакашвили сообщил о возвращении на родину. В видеообращении, опубликованном в "Фейсбук", экс-президент Грузии объяснил, что благодарен Украине, которую считает своим вторым домом, но больше не может наблюдать со стороны за происходящим в его родной стране.

"Я возвращаюсь", – заявил он.

Саакашвили был президентом Грузии с 2004-го по 2013 год. После сложения полномочий покинул страну, где на него завели сразу несколько уголовных дел. В 2015-м президент Украины Петр Порошенко сделал беглого грузинского политика губернатором Одесской области, но уже в 2016 году уволил за плохие экономические показатели региона, а потом и украинский паспорт отнял.

В 2019 году новый президент Незалежной Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили украинское гражданство и хотел дать ему пост замглавы правительства, но депутаты Рады воспротивились назначению.

Фоторепортаж
Саакашвили устроил бойню на Украине
Михаил Саакашвили. Фото: AP/TASS Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
Фото: Sergii Kharchenko/Zuma\TASS Фото: GLOBAL LOOK press/Oleg Pereverzev Фото: GLOBAL LOOK press/Alexandr Gusev
Николай ВИКТОРОВ

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