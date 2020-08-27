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МИД страны выразил решительный протест из-за визита президента России Владимира Путина в Крым, который состоялся 27 августа.
Российский лидер принял участие в открытии автодвижения по дороге "Таврида", проехав по ней за рулем своего автомобиля.
Украинское ведомство заявляет, что визит главы РФ является "грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", а также "циничным пренебрежением" международными нормами.
"Строительство дороги, как и любые другие действия оккупационных властей, не могут изменить конституционно закрепленный статус Автономной Республики Крым и города Севастополь как неотъемлемой части территории Украины в ее международно признанных границах", – говорится в тексте сообщения.
На торжественном открытии "Тавриды", прошедшем в четверг, вместе с российским лидером присутствовал глава Минтранса Евгений Дитрих.
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