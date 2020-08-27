В Незалежной снова негодуют из-за поездки Путина в Крым

В ведомстве заявили, что прибытие президента РФ нарушает суверенитет Украины

МИД страны выразил решительный протест из-за визита президента России Владимира Путина в Крым, который состоялся 27 августа.

Российский лидер принял участие в открытии автодвижения по дороге "Таврида", проехав по ней за рулем своего автомобиля.

Украинское ведомство заявляет, что визит главы РФ является "грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", а также "циничным пренебрежением" международными нормами.

"Строительство дороги, как и любые другие действия оккупационных властей, не могут изменить конституционно закрепленный статус Автономной Республики Крым и города Севастополь как неотъемлемой части территории Украины в ее международно признанных границах", – говорится в тексте сообщения.

На торжественном открытии "Тавриды", прошедшем в четверг, вместе с российским лидером присутствовал глава Минтранса Евгений Дитрих.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

О скандале с россиянами в Белоруссии и пандемии: интервью Путина - главное

Эпидемия коронавируса, ситуация в Белоруссии, спецоперация Украины и США против россиян - глава РФ откровенно рассказал о последних событиях

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей