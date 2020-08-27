В Германии сделали новое заявление по "Северному потоку - 2" после скандала с Навальным

В Германии сделали новое заявление по "Северному потоку - 2" после скандала с Навальным
Фото: Dirk Sattler via www.imago-image/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Региональные власти выступили против американского вмешательства

Проект "Северный поток – 2" является важным для немецкого энергоснабжения. Такое заявление сделала премьер федеральной земли ФРГ Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг в ходе дебатов, прошедших в региональном парламенте.

Политик заявила, что Берлин выбрал правильный путь, отказавшись от угольного и атомного энергоресурсов. А голубое топливо – отличный вариант во время переходного периода. В свою очередь, Соединенные Штаты не имеют права указывать ФРГ, откуда и каким образом европейское государство выбирает себе энергоисточник.

Швезиг также прокомментировала угрозы некоторых членов Сената США, подразумевающие введение санкций против расположенного в пределах Макленбурга – Передней Померании порта Мукран, если он окажет помощь в строительстве газовой трубы. Она отметила, что местные власти выступают за прокладку трубопровода, так или иначе.

Представитель фракции "Левых" Карстен Кольбе заявил, что мировая экономика запрещает любой шантаж, и "Северный поток – 2" должен быть реализован в установленные сроки, сообщает Deutsche Welle.

Ранее немецкий обозреватель Матиас Брюггманн призвал власти Германии сорвать строительство "Северного потока – 2", объяснив это тем, что Кремлю нужны деньги от энергопоставок на содержание "репрессивного аппарата", и заявив, что таким образом Россию можно наказать за "отравление" Алексея Навального.

Егор МАЛКОВ

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