Россия выгоняет дипломата Норвегии из-за шпионского скандала

Россия выгоняет дипломата Норвегии из-за шпионского скандала
Фото: Maresa Pryor/13 h10b 8012/www.globallookpress.com
Сотрудника посольства объявили персоной нон грата

Россия высылает из страны одного из старших дипломатов посольства Новергии в ответ на аналогичные действия этой страны. Об этом сообщил МИД РФ.

Как говорится в заявлении ведомства, сотрудник посольства должен покинуть страну в ближайшие три дня. Такое решение было принято в ответ на недружественный шаг Норвегии, которая 18 августа объявила персоной нон грата российского дипломата. 

"С российской стороны было подчеркнуто, что проводимая норвежскими властями деструктивная линия неизбежно негативно сказывается на атмосфере двусторонних отношений",

– заявили в МИД РФ, отметив, что ответственность за такое развитие событий лежит на Осло. 

Как стало известно РИА "Новости", речь идет о советнике посольства Норвегии Яне Флэте. 

В середине августа Норвегия сообщила, что в Осло задержан местный житель, которого подозревают в шпионаже на Россию. Норвежские спецслужбы предполагают, что мужчина передавал офицеру российской разведке гостайну. Ему может грозить до 15 лет тюрьмы. Сообщалось, что мужчина работал в компании, которая оказывала услуги "Северному потоку". 

"Утро.ру" писало, что эксперты не исключают возникновения у России проблем с "Северным потоком – 2" из-за этого шпионского скандала. 

Полина ИВАНОВА

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