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Украина столкнется с серьезными проблемами на пути вступления в Евросоюз. Такое мнение выразил политолог, глава Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
По словам эксперта, самыми ярыми противниками вступления Незалежной в ЕС станут Польша, Эстония, Литва и Латвия, которые являются "жалкими нищебродами из Восточной Европы". Фактически именно эти государства – главные оппозиционеры украинской евроинтеграции, о чем политолог заявил на Ютуб-канале "Украина.ру".
Эксперт объяснил, что после вступления Незалежной в ряды Евросоюза потребуется перераспределение финансовой помощи – прибалтам придется вдвое сократить свой аппетит, так как разрушенная экономика Украины подлежит срочному восстановлению, сообщает "Свободная Пресса".
Ранее представитель Федерации работодателей Украины Сергей Саливон заявил, что Запад развернул в Незалежной целую кампанию против планов Киева по поддержке ее умирающей промышленности.
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