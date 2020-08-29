Трамп публично разозлился из-за необходимости покупать российскую нефть

Трамп публично разозлился из-за необходимости покупать российскую нефть
Дональд Трамп. Фото: Erin Scott - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Президент США обвинил в сложившейся ситуации демократов

Глава Белого дома Дональд Трамп посетовал на то, что США вынуждены платить России за черное золото. Как указал лидер американцев, причина этого кроется в том, что демократы не дают прокладывать стране собственные трубы.

Трамп, выступая в Нью-Гэмпшире, поведал, что на северо-востоке Америки, в Новой Англии людям приходится выкладывать из карманов больше всего денег за электроэнергию в государстве. 

Президент США гневно заявил, что все потому, что губернатор Нью-Йорка, демократ Эндрю Куомо запрещает строить трубопровод через часть штата, чтобы нефть и газ, которых у страны, по словам Трампа, немало, могли туда попасть.

Трамп поинтересовался у присутствующих, знают ли они, где приобретают энергию. Он подчеркнул, что делать это приходится в России, откуда в США идут многочисленные суда, передает РИА "Новости". 

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, какую тактику США избрали для борьбы с проектом России – "Северным потоком – 2".

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

В Германии заявили о серьезных последствиях отравления Навального для России

Вина Москвы не доказана, однако Берлин уже пугает санкциями

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

892 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей