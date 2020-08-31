В МИД РФ ответили за выдворенных российских дипломатов

Кремль высылает из России трех словацких дипломатов в качестве ответной меры, принятой после высылки из Словакии трех российских дипломатов. Посол Петр Припутен вызван 13 августа в МИД России.

Как отмечает отечественное внешнеполитическое ведомство, Москва расценивает высылку своих дипломатов как недружественный шаг Братиславы, противоречащий конструктивному развитию отношений между двумя странами.

"Послу объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников Посольства Словакии в Москве", – говорится в заявлении российского МИД.

Ранее стало известно, что Братислава решила выдворить российских дипломатов. По мнению словацких властей, они пытались раздобыть в стране секретную информацию, за что и были высланы. В МИД РФ пообещали зеркально ответить на это действие.