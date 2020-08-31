Лукашенко уволил призвавшего пересчитать голоса посла

Павла Пустового лишили дипломатического ранга

Александр Лукашенко отправил в отставку посла Белоруссии в Испании. Указ президент республики подписал сегодня, 31 августа. 

Причиной этому стало "ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, уточняет БелТа.

Ранее Павел Пустовой предлагал пересчитать голоса на выборах президента, передает РИА "Новости". По его мнению, это способствовало бы мирному разрешению сложившейся в Белоруссии ситуации. 

Напомним, что в Прибалтийских странах предприняли новые меры против Лукашенко и его союзников. Политиков внесли в список персон нон грата. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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