У противников Лукашенко появился источник финансирования

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико и член президиума координационного совета Мария Колесникова сообщили о создании политической партии "Вместе".

Оба политика рассказали в совместном заявлении, что в скором времени подадут необходимые документы для регистрации. Главная задача партии, отметил Бабарико, заключается в проведении конституционной реформы, пишет "ФедералПресс".

"Мы обязаны завершить этот процесс", – сказал он.

Политик также добавил, что у партии появится источник финансирования, сообщает телеканал "360". Колесникова, в свою очередь, пояснила, что причиной объединения является кризис в стране.

Совместное заявление политиков опубликовано на ютуб-канале "Бабарико".

Ранее сообщалось, что Координационный совет возник по поручению участницы президентской гонки – домохозяйки Светланы Тихановской, которая после объявления итогов голосования выехала из Белоруссии в Литву.