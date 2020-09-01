Курс рубля
- Падение рубля: как здоровье Навального и выборы в Белоруссии повлияют на российскую валюту
- Курс валют: Меркель спасла рубль
- Курс доллара снизился до 73 рублей
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико и член президиума координационного совета Мария Колесникова сообщили о создании политической партии "Вместе".
Оба политика рассказали в совместном заявлении, что в скором времени подадут необходимые документы для регистрации. Главная задача партии, отметил Бабарико, заключается в проведении конституционной реформы, пишет "ФедералПресс".
"Мы обязаны завершить этот процесс", – сказал он.
Политик также добавил, что у партии появится источник финансирования, сообщает телеканал "360". Колесникова, в свою очередь, пояснила, что причиной объединения является кризис в стране.
Совместное заявление политиков опубликовано на ютуб-канале "Бабарико".
Ранее сообщалось, что Координационный совет возник по поручению участницы президентской гонки – домохозяйки Светланы Тихановской, которая после объявления итогов голосования выехала из Белоруссии в Литву.
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены