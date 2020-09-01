"К Новому году Лукашенко останется": протесты в Белоруссии превратились в карнавал - эксперт

"К Новому году Лукашенко останется": протесты в Белоруссии превратились в карнавал - эксперт
Фото: Ulf Mauder/dpa/www.globallookpress.com
Журналисты уверены, что ни к чему серьезному действия протестующих не приведут

Белорусские протесты можно сравнить с французским "резистансом" – довольно частым явлением на улицах городов Республики стали женщины в национальных костюмах с венками, пытающиеся привлечь к себе внимание. Такое заявление сделал журналист Николай Александров.

По  словам эксперта, внутригосударственные протесты можно описать как "карнавализацию". В городах царят не негативные настроения, а "смех и ирония".

"Думаю, что к Новому году Лукашенко останется и выйдет в костюме Деда Мороза с гранатометом", – пошутил Александров.

Его собеседник, специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин, провел аналогию с французами – на протяжении нескольких лет по воскресеньям люди собирались на улицах, за что получили прозвище "салатные". И в этом случае, считает он, действия протестующих совершенно бессмысленны.

Стешин уверен: "молчаливое большинство" поддерживает главу Республики. На прошлой неделе оппозицию вновь разбили, сообщает радио "Комсомольская правда".

"Может, их и было 50 тысяч всего. Ну, что это для Минска и всей Белоруссии?" – выразил мнение журналист.

Стоит отметить, что появление президента Белоруссии в бронежилете и с автоматом не ускользнуло от внимания пользователей Сети. Они начали редактировать фотографию Лукашенко на фоне Дворца независимости, сравнивая его с известными киногероями.

"Утро.ру" сообщало ранее, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико и член президиума координационного совета Мария Колесникова объявили о создании политической партии "Вместе".

Егор МАЛКОВ

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