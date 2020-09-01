Министр отметил, что граждане соседней страны должны сами решить внутренние вопросы

Конституционная реформа, предложенная президентом Белоруссии Александром Лукашенко, стала бы наиболее оптимальным способом урегулирования отношений между властями и гражданами Республики. С таким заявлением выступил в понедельник, 31 августа, глава российского МИД Сергей Лавров перед профессорами и студентами МГИМО.

Министр сказал, что Москва считает предложенную Лукашенко платформу лучшим вариантом обсуждения накопленных в соседнем государстве вопросов. Тем не менее необходимости оказания какого-либо посредничества со стороны других государств нет: министр отметил, что граждане Белоруссии должны сами решить свои проблемы. Впрочем, отдельные страны своими действиями выражают совершенно противоположную точку зрения. Речь идет об Украине и Соединенных Штатах с Канадой.

"На эти подходы реагирует президент Белоруссии. Мы считаем, что необходимости в каких-либо навязчивых посреднических услугах нет", – отметил министр.

Лавров добавил, что высказывания лидеров западных стран о происходящих в Белоруссии событиях лишены этики и говорят об отсутствии у последних дипломатических навыков, сообщает РИА "Новости".

"Посмотрите, какие заявления делают про ту же ситуацию в Белоруссии генеральный секретарь НАТО, представители Евросоюза, западные лидеры, которые оказались во главе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Какие нравоучения, произносимые тоном, который не допускает даже сомнения в том, что это должно быть воспринято всеми как руководство к действию", – подчеркнул министр.

Лавров уже говорил в ходе встречи с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, что Москва не считает возможным навязывание внешних организаций или отдельных государств Минску и гражданам Белоруссии в качестве посредников.