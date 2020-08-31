Поддержка президента может обернуться для Москвы плохими последствиями

Введенные Евросоюзом санкции против Лукашенко, включающие в список 30 персон нон-грата, белорусского лидера практически не волнуют, считает эксперт Андрей Суздальцев. Президент намеренно провоцирует НАТО, делая заявления о том, что в Польше намерены отхватить часть Белоруссии. Однако, отмечает он, это может рикошетом ударить по Москве.

Агрессивное поведение Лукашенко по отношению к Западу сказывается и на имидже России. Поддержка, которую Владимир Путин оказывает лидеру, может привести к новым санкциям в адрес страны, считает Суздальцев.

"Лукашенко откровенно провоцирует военный конфликт с блоком НАТО, говоря, например, о польских планах по захвату части белорусской территории", – отмечает он.

Однако, несмотря на то, что между Москвой и Варшавой отношения нельзя назвать теплыми, власти Польши не рассматривают всерьез возможность столкновения.

В Кремле стараются получить пользу от ситуации, которая сложилась в республике, делая шаги по направлению к Союзному государству. Последнее время Лукашенко тормозил переговоры, пытаясь усидеть на двух стульях: российском и западном. Из-за потепления отношений с Европой белорусский лидер намеревался добиться особых преференций от Москвы, желающей сохранить сотрудничество, отмечает эксперт в беседе с News.ru.

Тем не менее, в текущей ситуации Лукашенко не может себе позволить и дальше заигрывать с Россией. Суздальский считает, что на грядущей встрече лидеров в Москве может состояться подписание документов об интеграции между странами.