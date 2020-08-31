Лукашенко провоцирует войну между НАТО и Россией

Лукашенко провоцирует войну между НАТО и Россией
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Поддержка президента может обернуться для Москвы плохими последствиями

Введенные Евросоюзом санкции против Лукашенко, включающие в список 30 персон нон-грата, белорусского лидера практически не волнуют, считает эксперт Андрей Суздальцев. Президент намеренно провоцирует НАТО, делая заявления о том, что в Польше намерены отхватить часть Белоруссии. Однако, отмечает он, это может рикошетом ударить по Москве.

Агрессивное поведение Лукашенко по отношению к Западу сказывается и на имидже России. Поддержка, которую Владимир Путин оказывает лидеру, может привести к новым санкциям в адрес страны, считает Суздальцев. 

"Лукашенко откровенно провоцирует военный конфликт с блоком НАТО, говоря, например, о польских планах по захвату части белорусской территории", – отмечает он. 

Однако, несмотря на то, что между Москвой и Варшавой отношения нельзя назвать теплыми, власти Польши не рассматривают всерьез возможность столкновения. 

В Кремле стараются получить пользу от ситуации, которая сложилась в республике, делая шаги по направлению к Союзному государству. Последнее время Лукашенко тормозил переговоры, пытаясь усидеть на двух стульях: российском и западном. Из-за потепления отношений с Европой белорусский лидер намеревался добиться особых преференций от Москвы, желающей сохранить сотрудничество, отмечает эксперт в беседе с News.ru.

Тем не менее, в текущей ситуации Лукашенко не может себе позволить и дальше заигрывать с Россией. Суздальский считает, что на грядущей встрече лидеров в Москве может состояться подписание документов об интеграции между странами. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

"Говорите правду": США припугнули грузин российским влиянием

Сами американцы тоже чувствуют угрозу со стороны РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей