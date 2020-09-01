"Резнесет вдребезги": Украине сделали предупреждение

"Резнесет вдребезги": Украине сделали предупреждение
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Отказ от русского языка не обернется ничем хорошим

С этого учебного года на Украине больше не будет не одной школы, где преподают не на украинском языке – все русскоязычные образовательные учреждения вынужден подстроиться под новые требования. Однако в будущем это может привести к трагическим последствиям, считает глава Крыма Сергей Аксенов. 

Он отмечает, что на Украине миллионы жителей считают русский родным языком. Из-за русофобской политики из состава страны и вышли Крым с Донбассом, указал Аксенов. А в случае, если предоставиться возможность, уйдут и другие регионы. 

"Тупая русофобия киевского режима рано или поздно разнесет Украину вдребезги", – написал он на своей странице в соцсетях. 

Сейчас на Украине действует закон, который признает украинский единственным государственным языком. Из-за этого все школы обязаны вести занятия только на нем. 

Крым отделился от Украины после всенародного голосования, в результате которого жители полуострова изъявили желание присоединиться к России. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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