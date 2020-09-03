Президента Республики сдал экс-глава Европейского совета

Дональд Туск рассказал о любопытном разговоре с Александром Лукашенко.

По словам экс-главы Европейского совета и бывшего польского премьера, речь идет о ситуации в 2014 году, когда в Незалежной были "жаркие дни кризиса". Белоруссия выполняла роль некоего посредника между Россией, Украиной и ЕС.

Туск раскрыл подробности телефонного разговора – политик утверждает, что Лукашенко планировал создать союз Минска и Киева и возглавить его. Белорусский лидер позвонил сам и заявил о необходимости убедить Европу в том, что объединение двух стран станет залогом разрешения украинской проблемы мирным путем.

Лукашенко тогда дал понять, что у России есть некие "агрессивные планы", передает "Свободная пресса". Однако Туск вывел белорусского президента на чистую воду – в беседе с порталом Onet он заявил, что тот на самом деле мог действовать в собственных интересах, ибо боялся лишиться президентского поста. Судьба Незалежной его не особо волновала.

При этом Туск все же отметил в разговоре с журналистами, что Лукашенко оказал положительное влияние на урегулирование ситуации, пишет телеканал "360".

Теперь в помощи нуждается сама Белоруссия – после выборов президента 9 августа там начались протесты. Напомним, Москва ранее договорилась с Минском, что в случае необходимости ее окажет. Между тем накануне бывший глава Польши Александр Квасьневский заявил, что Россия заинтересована в замене Лукашенко – такой вариант, по его мнению, станет лучшим для Москвы.