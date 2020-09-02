В Варшаве уловили сигнал от Путина

Российское руководство не представляет себе будущего без подконтрольной Белоруссии, но военный сценарий не в приоритете Кремля. Об этом заявил экс-президент Польши Александр Квасьневский.

В отличие от многих западных политиков, он не увидел угрозы в сообщении президента РФ Владимира Путина о том, что в России сформированы резервные подразделения для отправки в Белоруссию при необходимости. Хотя юридически Москва может перебросить в Минск войска, она постарается этого избежать.

"Лучшим решением и лучшим сценарием была бы – но не под воздействием протестов, конечно, – стабилизация ситуации и замена Лукашенко. Лукашенко – не его герой, он – не лучший друг Путина", – убежден Квасьневский.

По его мнению, для лидера РФ главное сейчас – удержать Белоруссию в зоне влияния, предпочтительнее, под руководством нового президента, передает ВВС. И второй важный момент – не дать белорусам показать населению России как гражданское общество может влиять на события в стране.

"Эта белорусская ситуация для него (– для Путина – прим.ред.) по-настоящему опасна", – указывает Квасьневский

В то же время, оценивая ситуацию и сигналы, которые поступают из Москвы, польский политик уверен, что Россия будет искать максимально мягкий выход из белорусского кризиса. Поэтому именно с Путиным западные лидеры должны согласовывать свои шаги в данном направлении.

Ранее бежавший в США чиновник из окружения Путина раскрыл тайный план Кремля в отношении Белоруссии.

Протесты в Белоруссии начались после выборов президента 9 августа 2020 года. Страны ЕС результаты выборов не признали. Некоторые европейские страны ввели санкции против Александра Лукашенко и его команды.