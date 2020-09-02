Белорусские спецслужбы странным образом проморгали наличие в Республике украинских боевиков, зато показательно задержали российских "вагнеровцев"

Часть руководства КГБ Белоруссии, возможно, участвует в заговоре против президента страны Александра Лукашенко. В ином случае, как объяснить тот факт, что республиканские спецслужбы "нашли" лишь якобы 33 "наемника" ЧВК Вагнера, зато не обнаружили около 200 экстремистов с Украины.

Так прокомментировал российский журналист Андрей Медведев сегодняшнее заявление главы МИД России Сергея Лаврова о присутствии на территории Белоруссии и участии в дестабилизации ситуации в стране подготовленных в Незалежной радикалов.

Он удивлен, почему явная деятельность украинских националистических структур в соседней Республике необычайным образом остается незамеченной. Отметим, что Лавров в своей речи называл такие бандформирования, как "Трезубец Степана Бандеры", нацистские "С14" и "Нацкорпус", а также запрещенную в РФ экстремистскую группировку "Правый сектор".

По словам нашего министра, боевиков для заброски в Белоруссию, о чем у Москвы есть достоверные сведения, готовят в Волынской и Днепропетровской областях.

Медведев обратил внимание на то, что белорусский КГБ каким-то образом проморгал деятельность украинских формирований на своей территории, вычислив лишь "десант ЧВК Вагнера", причем по наводке Службы безопасности Украины. Объяснение этому может быть лишь одно, считает журналист.

"Часть белорусских силовиков или, точнее, часть их руководителей участвуют в некой игре против Лукашенко. На стороне прозападных сил", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сегодня "Утро.ру" писало, как стремительно на обвинения Лаврова отреагировали в Киеве устами министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Тот посчитал, что главе нашего МИД кто-то подает неправильную информацию, назвав ее "плодом психологической фантазии". Пан Кулеба заявил, что Незалежная никогда не вмешивалась и не собирается этого делать впредь в дела Белоруссии.

