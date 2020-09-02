Если по этому вопросу будет принято положительное решение, тогда новые ограничения вступят в силу "в не слишком отдаленном будущем"

Страны Европейского союза, Великобритания, Канада и США обсудили возможное введение санкций против Белоруссии из-за жесткого подавления протестов после спорных выборов в 2020 году. В частности, ЕС не исключает введение санкций в отношении 10-15 человек.

Если санкции утвердят, то они вступят в силу в ближайшее время. Об этом сообщает агентство Reuters.

Напомним, что ранее в ООН рассказали о жестоких пытках и пропавших без вести при протестах в Белоруссии.