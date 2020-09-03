Политик заявил, что таким должен быть ответ на действия Киева и прибалтийских стран за Белоруссию

РФ должна устроить масштабные учения армии у западных границ. Так Москва отреагирует на действия Украины, Польши и прибалтийских стран, оказывающих поддержку оппозиционерам в Белоруссии, заявил глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

Политик добавил, что Белоруссия находится на грани своего существования как государство. А после ее падения под угрозой окажется Россия, поэтому Москва должна принять меры, "чтобы они поняли" и не стягивали к Республике войска.

"Чтобы ни один чужой солдат не ступил на землю Белоруссии", – заявил Владимир Вольфович.

Жириновский добавил, что всех украинских, литовских и польских диверсантов нужно арестовать. А на территории Незалежной необходимо уничтожить лагеря по подготовке экстремистов и радикалов, которых отправляют раскачивать ситуацию в Белоруссии.

Также лидер ЛДПР призвал Минобороны привести армию в боевую готовность для того, чтобы упомянутые государства осознали, с кем им предстоит иметь дело. Для этого нужно объявить о воинских учениях, оказывая поддержку белорусским войскам, передает РИА ФАН.

"Тысячи танков нужно будет отправить к польской, литовской и украинской границам", – добавил политик в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее политолог Александр Зимовский напомнил, что Польша уже пыталась перекроить карту Белоруссии, доказывая, что имеет больше прав на Брест, Гродно и даже Минск. Варшава дважды претендовала на территории восточного государства. Сейчас, считает эксперт, речь идет о третьей попытке.