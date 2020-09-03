Эксперты рассказали о последствиях обострения ситуации в Белоруссии для РФ

Эксперты рассказали о последствиях обострения ситуации в Белоруссии для РФ
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Москва заинтересована в стабильном состоянии соседнего государства

Москва ясно дала понять, что поддерживает легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко. Кремль выступает за стабилизацию внутригосударственного положения в соседнем государстве, заявил глава президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

Эксперт отметил, что Минск уже не сможет действовать так, как это было до президентской гонки. Акции протестующих, которые обвиняли главу Республики в фальсификации на выборах, нанесли удар по его рейтингу, сделав менее устойчивым.

"В этом контексте задача России – обеспечить дальнейшее развитие Белоруссии в эволюционном ключе и сохранение своего влияния", – подытожил Лукьянов.

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, в свою очередь, считает, что отношения обоих государств подтверждают признание Москвой легитимности Лукашенко. Но у Кремля имеются к нему определенные вопросы: во время президентской гонки он обвинял Россию в попытках вмешательства. Несмотря на это, РФ налаживает отношения с действующей белорусской властью.

Однако, если общественные настроения в Республике будут нарастать и кандидатура Лукашенко для населения будет неприемлема, к власти может прийти и "внесистемный политик". В таком случае РФ попытается договориться с новой администрацией, обозначив определенные условия – сохранение членства Белоруссии в ОДКБ и ЕАЭС.

В настоящее время, считает эксперт, вероятность введения российских войск в Белоруссию сведена к минимуму. Республика не испытает кадрового дефицита в силовых структурах. К тому же Москва осознает, что такое решение приведет к "разогреву" белорусского национализма и усилит конфронтацию с Западом, сообщает РБК.

Ситуация сможет измениться, если конфликт в стране накалится до предела и страна окажется на грани развала. В этом случае России грозит нестабильность у ее границ и потоки беженцев. Впрочем, резюмировал  Кортунов, такая ситуация далека от реальности.

Ранее глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что РФ должна устроить масштабные учения армии у западных границ, дав таким образом ответ на вмешательство Запада в ситуацию в Белоруссии.

Егор МАЛКОВ

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