Лукашенко начал чистки в аппарате после протестов

Лукашенко начал чистки в аппарате после протестов
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Председателя КГБ отправили в отставку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после протестов в Минске и Белоруссии решился на серьезные кадровые перестановки.

Глава государства снял с должности председателя КГБ Валерия Вакульчика и назначил его госсекретарем Совета безопасности. Комитет государственной безопасности возглавил бывший руководитель Комитета государственного контроля Иван Тертель.

Кроме того, как сообщает БелТА, у Минска теперь новый градоначальник. Им стал ранее занимавший пост вице-премьера Владимир Кухарев. А бывший мэр белорусской столицы Анатолий Сивак перешел в правительство на кресло вице-премьера.

Кухарев уже заявил, что свою первостепенную задачу он видит в том, чтобы город оставался таким же спокойным, уютным и красивым.

Как напоминает телеканал "360", ранее Лукашенко переназначил правительство Белоруссии, которое ушло в отставку после выборов президента. Однако кабинет министров вернулся в полном составе, так как по сути это была техническая процедура.

Александр ИЛЬИН

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