Курс рубля
- Доллар пошел вверх после новостей о "Новичке" из Германии
- Курс валют: Меркель спасла рубль
- Курс доллара снизился до 73 рублей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после протестов в Минске и Белоруссии решился на серьезные кадровые перестановки.
Глава государства снял с должности председателя КГБ Валерия Вакульчика и назначил его госсекретарем Совета безопасности. Комитет государственной безопасности возглавил бывший руководитель Комитета государственного контроля Иван Тертель.
Кроме того, как сообщает БелТА, у Минска теперь новый градоначальник. Им стал ранее занимавший пост вице-премьера Владимир Кухарев. А бывший мэр белорусской столицы Анатолий Сивак перешел в правительство на кресло вице-премьера.
Кухарев уже заявил, что свою первостепенную задачу он видит в том, чтобы город оставался таким же спокойным, уютным и красивым.
Как напоминает телеканал "360", ранее Лукашенко переназначил правительство Белоруссии, которое ушло в отставку после выборов президента. Однако кабинет министров вернулся в полном составе, так как по сути это была техническая процедура.
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
У главы немецкого кабмина нет сомнений в "отравлении" оппозиционного политика