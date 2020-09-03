Американцы используют ситуацию в Белоруссии для ослабления России

Американцы используют ситуацию в Белоруссии для ослабления России
Фото: Thorsten Nieder / CHROMORANGE/www.globallookpress.com
Вашингтон врет, когда утверждает, что в Республике не соревнуется с РФ

Соединенные Штаты рассматривают происходящее сейчас в Белоруссии как фактор ослабления позиций Российской Федерации. С таким мнением выступил член Совфеда Алексей Пушков, комментируя свежие заявления из-за океана по поводу ситуации на территории нашего стратегического союзника.

"Госдеп утверждает, что в Белоруссии не идет речь о геополитическом соревновании между США и Россией, и тут же выступает с угрозами в адрес Москвы, которые говорят об обратном: США рассматривают ситуацию в Белоруссии именно с точки зрения ослабления позиций России. Ясно, как день", – написал сенатор в своем "Твиттер".

Ранее сегодня зампомощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что отношения между Штатами и РФ ухудшаться в случае, если Москва силой вмешается в дела Минска. Американец подчеркнул, что нынешняя ситуация в Белоруссии – это не "геополитическое соревнование между Востоком и Западом или США с Россией". По его словам, с происходящим должны справиться местные власти и граждане страны.

Кент "естественным посредником" между оппозицией и руководством Республики назвал ОБСЕ, передает РИА "Новости".

Напомним, в недавнем интервью "России 1" президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России сформированы резервы силовиков, которые могут быть в любой момент переброшены в Белоруссию, если возникнет такая необходимость. Сделано это по личной просьбе его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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