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Соединенные Штаты рассматривают происходящее сейчас в Белоруссии как фактор ослабления позиций Российской Федерации. С таким мнением выступил член Совфеда Алексей Пушков, комментируя свежие заявления из-за океана по поводу ситуации на территории нашего стратегического союзника.
"Госдеп утверждает, что в Белоруссии не идет речь о геополитическом соревновании между США и Россией, и тут же выступает с угрозами в адрес Москвы, которые говорят об обратном: США рассматривают ситуацию в Белоруссии именно с точки зрения ослабления позиций России. Ясно, как день", – написал сенатор в своем "Твиттер".
Ранее сегодня зампомощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что отношения между Штатами и РФ ухудшаться в случае, если Москва силой вмешается в дела Минска. Американец подчеркнул, что нынешняя ситуация в Белоруссии – это не "геополитическое соревнование между Востоком и Западом или США с Россией". По его словам, с происходящим должны справиться местные власти и граждане страны.
Кент "естественным посредником" между оппозицией и руководством Республики назвал ОБСЕ, передает РИА "Новости".
Напомним, в недавнем интервью "России 1" президент РФ Владимир Путин сообщил,
что в России сформированы резервы силовиков,
которые могут быть в любой момент переброшены в Белоруссию, если возникнет
такая необходимость.
Сделано это по личной просьбе его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
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