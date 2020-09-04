СМИ: Лукашенко увернулся от санкций Евросоюза благодаря трем странам

СМИ: Лукашенко увернулся от санкций Евросоюза благодаря трем странам
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Похоже, наказания от европейцев за скандальные выборы президенту Белоруссии удалось избежать

Немецкие СМИ сообщают, что Евросоюз не будет вводить ограничительные меры против Александра Лукашенко.

Избежать санкций ЕС белорусскому лидеру удалось благодаря голосам трех стран: ФРГ, Италии и Франции. Об этом сообщает газета Die Welt. 

"Лукашенко не появится в санкционном списке ЕС",

– говорится в материале.

Польша и страны Балтики настаивали на внесении белорусского президента в черный список, однако три страны отказались принимать такое решение, дабы сохранить возможность диалога с Лукашенко.

Ранее, услышав о возможных санкциях, глава Республики пришел в ярость. Он пообещал принять ответные драконовские меры по отношению к европейцам, отметив, что некоторые страны "зажрались".

Кристина ЧЕРНИКОВА

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