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Немецкие СМИ сообщают, что Евросоюз не будет вводить ограничительные меры против Александра Лукашенко.
Избежать санкций ЕС белорусскому лидеру удалось благодаря голосам трех стран: ФРГ, Италии и Франции. Об этом сообщает газета Die Welt.
"Лукашенко не появится в санкционном списке ЕС",
– говорится в материале.
Польша и страны Балтики настаивали на внесении белорусского президента в черный список, однако три страны отказались принимать такое решение, дабы сохранить возможность диалога с Лукашенко.
Ранее, услышав о возможных санкциях, глава Республики пришел в ярость. Он пообещал принять ответные драконовские меры по отношению к европейцам, отметив, что некоторые страны "зажрались".
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Сообщения из Берлина о том, что главный российский оппозиционер Алексей Навальный действительно отравлен, причем, предположительно, ядом из печально известной группы "Новичок", привело к падению курса российского рубля