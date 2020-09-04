"Не ведитесь": Цепкало призвал россиян отказаться от поддержки Лукашенко

"Не ведитесь": Цепкало призвал россиян отказаться от поддержки Лукашенко
Валерий Цепкало. Фото: AP/TASS
Бывший кандидат считает, что у президента Республики "нет ничего общего" с белорусами

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало обратился к жителям России с просьбой оказать протестующим помощь в свержении нынешнего лидера Республики Александра Лукашенко. Политик считает, что нынешний режим, установленный в стране, является "оккупационным".

Также несостоявшийся кандидат добавил, что для самих белорусов Александр Лукашенко является "чуждым в морально-этническом отношении". Оказание поддержки главе Республики не соответствует интересам "дружбы между двумя народами". Люди, по его мнению, желают "сбросить химеру, называемую режимом Лукашенко".

В своем обращении, опубликованном на Ютуб-канале, Цепкало попросил поддержки у российских медиа, блогеров, депутатов Государственной думы, а также правительства Российской Федерации, призвав "ни в чем не оказывать помощь".

"Ведь он развернется, он совершит новый кульбит, снова начнет с оскорблений, он будет заново поливать вас грязью. Не ведитесь так, как вы велись последние 26 лет. Проявляйте внимательность", – заявил Цепкало.

Также Цепкало заявил, что у Лукашенко "нет ничего общего с людьми, над которыми он издевается".

Ранее "Утро.ру" писало, что Лукашенко занесен в черные списки украинского экстремистского портала "Миротворец".

Егор МАЛКОВ

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