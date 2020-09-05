Европа отказалась от войны с Белоруссией: объяснены причины

Европа отказалась от войны с Белоруссией: объяснены причины
Флаг Белоруссии. Фото: Ilya Galakhov/www.globallookpress.com
В Совфеде рассказали, какими последствиями для ЕС грозят санкции против Минска

Сенатор Алексей Пушков назвал причину, по которой Евросоюз принял решение не вводить санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. По его словам, "европейские столицы" способны на стратегическое мышление, в отличие от Польши и прибалтийских стран, которые решили объявить главе Республики политический бойкот.

Члена Совфеда полагает, что Евросоюз пытается вести себя осторожно. Брюссель решил обойтись без ограничений в отношении белорусского лидера не из-за хорошего отношения, а из-за стремления не потерять его для Европы и не отпустить в "российские объятия".

Вероятно, Германия и Франция считают, что такое решение позволит Европе сохранить определенное влияние на Минск, когда тот будет принимать те или иные политические шаги. В то время как прямые ограничения исключают такую возможность и ставят крест на любых взаимодействиях.

"Они приведут к ослаблению или даже полной изоляции проевропейских сил в руководстве страны", – написал сенатор в своем Телеграм-канале.

Ранее Пушков заявлял,  комментируя заявления Белого дома по поводу ситуации на территории стратегического союзника РФ, что  Штаты рассматривают происходящие в Белоруссии события как фактор ослабления позиций Российской Федерации.

Егор МАЛКОВ

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