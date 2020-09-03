Радикалы Незалежной рассердились на бацьку из-за "33 богатырей"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко занесен в черные списки украинского экстремистского портала "Миротворец". Об этом сообщает телеграм-канал "Украина.ру".

По данным издания, Александра Григорьевича обозвали "пособником пророссийских террористов и российских захватчиков".

Украинские радикалы страшно обозлились на белорусского лидера из-за того, что он позволил вернуться в РФ всем нашим гражданам, задержанным за пару дней до президентских выборов в Республике, якобы в "нарушение международных соглашений" и несмотря на запрос Киева об их выдаче Незалежной.

"Поздравляем Александра Григорьевича Лукашенко на сайте "Миротворец!!" – говорится в телеграм-канале.

Напомним, российские спецслужбы установили, что 32 наших гражданина под видом работы в охране топливных промыслов за границей выманили в Минск сотрудники СБУ с тем, чтобы потом при отправке самолета с ними, посадить борт на территории Украины. В СМИ этих людей связали с ЧВК Вагнера, к которой они не имеют никакого отношения, однако некоторые из них действительно воевали в Донбассе.

