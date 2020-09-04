Пусть рискнет: в России ответили на призыв грузинского депутата захватить военную базу

Пусть рискнет: в России ответили на призыв грузинского депутата захватить военную базу
Фото: ITAR-TASS
Гаспарян ехидно высказался о выпадах в сторону нашей страны

Грузинские лейбористы, пообещавшие захватить военную базу России в Южной Осетии, могут обречь себя на верную погибель. Такое мнение выразил российский телеведущий, публицист Армен Гаспарян.

Ранее глава Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили выступил недалеко от границы с Южной Осетии с речью, опубликованной на ютуб-канале своей фракции, о том, что в скором времени оппозиционеры "поднимут флаг на российской военной базе". Также он призвал Тбилиси наложить на Москву "миллиардные санкции" за "оккупацию" Грузии.

Гаспарян напомнил, комментируя заявление Нателашвили, что осенью в Грузии должны состояться выборы в парламент, и такая риторика будет в скором времени звучать от каждого местного депутата. Однако подобные заявления часто слышатся от грузинских парламентариев, которые, правда, не спешат переходить от слов к делу.

"С 2008 года с этой точки зрения ничего не изменилось, за исключением боеспособности армии России. Сирийские бармалеи могут в любой момент рассказать, во что это может вылиться", – заявил эксперт.

Также он добавил, что "многомиллиардными санкциями" на протяжении многих лет грезят прибалтийские государства. Как раз к ним и может присоединиться Грузия. В действительности же за указанными заявлениями не стоит абсолютно ничего, сообщает РИА ФАН.

"С таким же успехом можно какого-нибудь бомжа у метро опросить, ценность его слов будет примерно такой же", – резюмировал Гаспарян.

Ранее посол США в Грузии Келли Дегнан заявляла, что Россия якобы намерена вмешаться в грузинские выборы. По ее словам, у Кремля уже есть некий план.

Егор МАЛКОВ

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