"Говорите правду": США припугнули грузин российским влиянием

"Говорите правду": США припугнули грузин российским влиянием
Фото: pixabay.com
Сами американцы тоже чувствуют угрозу со стороны РФ

Россия будет вмешиваться в грузинские выборы. Об этом с уверенностью заявила посол США в Грузии Келли Дегнан. По ее данным, у Москвы уже готов соответствующий план.

"У России есть схема вмешательства, включая кампании по дезинформации и другие усилия. Эти действия носят последовательный характер", - цитирует посла "Эхо Кавказа".

Американская дипломат заверила, что США и другие страны Запада помогут "повысить сознательность" грузинского народа, чтобы он мог отличать фейки от действительности. В то же время руководство Тбилиси должно говорить населению только правду, чтобы люди имели представление о том, какая на самом деле в Грузии сейчас ситуация с экономикой, медициной и т.д.

Ранее в Вашингтоне заявили о новых попытках Москвы повлиять на выборы президента США. Напомним, Россию и в 2016 году обвиняли в помощи Дональду Трампу занять кресло в Белом доме, но двухлетнее расследование не выявило доказательств этого.

Парламентские выборы в Грузии запланированы на 31 октября 2020 года. Экс-президент страны Михаил Саакашвили уже заявил, что возвращается домой, чтобы помочь возрождению своей родины.

Николай ВИКТОРОВ

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