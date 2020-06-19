В Кремле оценили силу влияния Путина на Трампа

В Кремле оценили силу влияния Путина на Трампа
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: MICHAEL KLIMENTYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL
В России вступились за лидера США

У Москвы нет повода думать, что американским президентом Дональдом Трампом легко манипулировать. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 19 июня.

"Нет, Путин не может играть на Трампе, как на скрипке", – заявил Песков.

В ответ на просьбу журналистов прокомментировать высказывание бывшего советника Трампа Джона Болтона о том, что российский лидер умело воздействует на американского коллегу, пресс-секретарь президента РФ напомнил, что Путин уже не раз давал публичную оценку Трампу, передает РИА "Новости".

Ранее в американской прессе появились выдержки из книги экс-советника Белого дома по нацбезопасности Болтона, в которой он упрекал Трампа в необразованности и попытках вести тайные игры в свою пользу. В ответ Трамп назвал бывшего подчиненного болваном.

Прежде Трампу не раз приходилось выслушивать обвинения в свой адрес. В том числе его подозревали в сговоре с Кремлем во время предыдущей избирательной кампании в 2016 году. Инициированное демократами расследование показало беспочвенность подобных подозрений. Сейчас американцам снова предстоят выборы главы Белого дома, и противники Трампа активизировались. 

О том, как общается с подчиненными президент России, ранее стало известно из телесюжета.

Николай ВИКТОРОВ

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