Путин показал тайную комнату в Кремле после откровенного признания

Путин показал тайную комнату в Кремле после откровенного признания
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru/
Глава государства не думает над "энергетикой" помещений, когда работает, но рядом с кабинетом у него есть место с приятной атмосферой

Президент РФ Владимир Путин известен как очень сдержанный человек, но во время совещаний за закрытыми дверями его малого рабочего кабинета атмосфера бывает очень напряженной. Об этом рассказал сам глава государства.

"У нас бывают и жесткие разговоры", – подтвердил Путин.

При этом в эфире телеканала "Россия 1" он рассказал, что не задумывался над "энергетикой" помещений Кремля, где работает, но у него есть "тайная комната" рядом с кабинетом, где можно отвлечься от проблем. Там не проводится публичных встреч и не бывает случайных людей. Там светлая мебель и стены, есть столовая, на видном месте висит портрет императора Петра I, а рядом лежат детские подарки – поделки и рисунки.

Это можно будет увидеть в фильме Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин" в воскресенье, 21 июня, в 22:00, передает URA.RU.

Впрочем, порой Путин дает разнос подчиненным и публично. Так, недавно во время совещания по поводу пожаров и паводков в Сибири, которое транслировалось по телевидению, он эмоционально отреагировал на доклад чиновника. До этого он прервал министра на полуслове, когда тот попытался уйти от прямого ответа на вопрос.

Фоторепортаж
Владимиру Путину исполнилось 65 лет
Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexei Druzhinin Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Michael Klimentyev Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru Владимир Путин. Фото: kremlin.ru Владимир Путин. Фото: kremlin.ru Владимир Путин. Фото: kremlin.ru +4
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Смешные анекдоты дня на 19 июня

Отборный юмор от "Утро.ру" поднимет настроение

"Нет желания выходить на сцену": Домогаров взбесился из-за травли Ефремова

Актер выступил против оскорблений в адрес попавшего в аварию артиста

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей