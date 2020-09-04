Осуществить эту идею хозяину Белого дома попробует помешать Конгресс

Союзники Вашингтона и бывшие официальные лица США опасаются, что президент Дональд Трамп может попытаться вывести страну из НАТО в случае переизбрания во второй срок. Об этом пишет New York Times.

Отмечается, что нынешний хозяин Овального кабинета на протяжении многих лет в частных беседах говорил о выходе из альянса. Подобный шаг, по мнению критиков, станет большой победой для России.

Трамп во время своего президентства публично выступал против организации Североатлантического договора, гневно требуя, чтобы ее члены платили больше за коллективную оборону Европы. Во втором сроке он может получить такой шанс.

Недавние сообщения бывших экс-высокопоставленных чиновников службы безопасности в администрации президента способствовали растущему беспокойству на Капитолийском холме и по всей Европе. Они подтверждают сценарий, при котором Трамп, воодушевленный переизбранием и потенциально окруженный неопытной командой нацбезопасности, может наконец подорвать – или даже положить конец – членству США в НАТО, говорится в статье.

"Эти бывшие должностные лица предупреждают, что такой шаг станет одним из крупнейших глобальных стратегических процессов за многие поколения и крупной победой президента России Владимира Путина", – полагают в NYT.

Подчеркивается, что Трамп с 2018 года проявлял интерес к выходу Штатов из альянса, однако появились новые доказательства его стремления к подобной инициативе в преддверии ноябрьских выборов. Это следует из книги бывшего советника президента по национальной безопасности Джона Болтона, вышедшей летом. А в прошлом месяце он предположил в интервью испанской газете, что Трамп может даже преподнести "октябрьский сюрприз" незадолго до выборов, заявив о своем намерении выйти из блока, как только переизберется на второй срок.

В другой книге, опубликованной на этой неделе, репортер New York Times Майкл С. Шмидт написал, что экс-начальник штаба главы Белого дома четырехзвездный генерал морской пехоты в отставке Джон Ф. Келли рассказывал, что "одна из самых трудных задач, с которой он столкнулся с Трампом, заключалась в том, чтобы помешать ему выйти из НАТО".

Между тем в Европе и в окружении президента полагают, что до выборов он не посмеет заикнуться о возможности покинуть блок, но беспокойство о подобной инициативе растет.

"Это реальный риск", – констатировал директор Центра по США и Европе при Брукингском институте, аналитическом центре в Вашингтоне Томас Райт.

Конгресс, скорее всего, предпримет шаги, чтобы заблокировать любые попытки Трампа выйти из альянса, но эксперты говорят, что он может нанести ему почти смертельный удар другими способами. Один из них – подорвать положение статьи 5 первоначального договора, которое призывает к коллективной самообороне.

