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Глава австрийского МИД заявляет – нельзя бездоказательно вводить санкции против России. Он отметил, что у Евросоюза есть санкционный режим против распространения и использования химоружия, но сперва следует провести надлежащее расследование. Лишь после этого можно будет говорить об ответных мерах.
Для того, чтобы обсудить ситуацию с Алексеем Навальным, МИД Австрии вызвал российского посла, сообщает РИА "Новости". Он озвучил детали разговора, выразив недовольство.
"Требования к России о быстром расследовании инцидента с Навальным без конкретных данных из ФРГ неуместны", – отметил Дмитрий Люблинский.
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Сообщения из Берлина о том, что главный российский оппозиционер Алексей Навальный действительно отравлен, причем, предположительно, ядом из печально известной группы "Новичок", привело к падению курса российского рубля