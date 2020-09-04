Требования неуместны: посол России резко отреагировал на вызов в МИД Австрии

Дипломаты обсуждали дело Навального

Глава австрийского МИД заявляет – нельзя бездоказательно вводить санкции против России. Он отметил, что у Евросоюза есть санкционный режим против распространения и использования химоружия, но сперва следует провести надлежащее расследование. Лишь после этого можно будет говорить об ответных мерах. 

Для того, чтобы обсудить ситуацию с Алексеем Навальным, МИД Австрии вызвал российского посла, сообщает РИА "Новости". Он озвучил детали разговора, выразив недовольство. 

"Требования к России о быстром расследовании инцидента с Навальным без конкретных данных из ФРГ неуместны", – отметил Дмитрий Люблинский. 


Евгения НАГОРСКАЯ

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